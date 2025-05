On ammu teada, et spermatosoidid eelistavad jahedamat keskkonda – selle tõestuseks on ka munandite asukoht kehast väljaspool. Kuid seni on jäänud mõistatuslikuks, kuidas need temperatuuritundlikud rakud suudavad efektiivselt toimida naise keha sisemuses, kus temperatuur on kõrgem.