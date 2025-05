Karmi diagnoosi saanud pisitüdruk treenib sama tublilt kui tippsportlased

Miina sai vaid 2,5 kuu vanusena elumuutva diagnoosi – spinaalne lihasatroofia alatüüp 1 ehk SMA1. Kuigi kaasaegne ravi suutis haiguse kulgu pidurdada, ei olnud see võimeline tagasi pöörama juba tekkinud närvikahjustusi. Selle tulemusena vajab väike tüdruk igapäevast intensiivset füsioteraapiat, et hoida ja arendada lihaste tööd.

«Miina töövõime ja pühendumus on erakordsed – seda on raske sõnadesse panna,» tunnistas Tartu Ülikooli kliinikumi lastefondi kommunikatsioonijuht Liis Ehrminger. «Tema füsioterapeudi sõnul vääriks see pingutus austust isegi tippsportlaste treeneritelt.»