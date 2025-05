Värske analüüs: ameeriklased saavad oma tervise eest kõige paremini hoolitseda Eestis

Kättesaadav ja taskukohane tervishoid on paljude ameeriklaste jaoks üks peamisi prioriteete, kui nad kaaluvad välismaale kolimist, kirjutab Outcomes Rocket. Selle ettevõtte eksperdid analüüsisid 167 riigi kohta kogutud andmeid viie peamise näitaja alusel: üldine terviseindeks, tervishoiu kvaliteet, tervishoiukulud, õhukvaliteet ja Ameerika Ühendriikidest pärit internetikasutajate huvi kindla riigi tervishoiuteenuste vastu.​ Selgus, et järgmistes riikides on välismaal elavatel ameeriklastel võimalik oma tervise eest kõige paremini hoolt kanda.