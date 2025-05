Kui inimene räägib masinaga, võib juhtuda, et masin hakkab vastu rääkima – mitte sõnades, vaid peegeldustes, mille tähendusest inimene ise lõpuks aru ei saa. Tehisintellekt on kui peegel, mis ei vali, mida näidata. Mõnele on see kasulik tööriist, teisele aga lõputu kaja omaenda segadusest. Kas kõik, mis räägib nagu inimene, on ka inimesele hea? Mõned lood viitavad vastupidisele. Ja need lood on kummaliselt veenvad, aga võivad aju lootusetult sõlme keerata.