Kanamunad on tuntud oma tervisele kasulike omaduste poolest ning kuuluvad paljude eestlaste toidulauale. Kuid kõik munad ei ole ühesugused: need erinevad nii koostise kui selle poolest, millistes tingimustes elavad need munenud kanad. Tuntud zooloog Aleksei Turovski on asunud võitlusse kanade puurides pidamise vastu.

«Ma olen elu aeg loomadega töötanud. Ma olen näinud, tundnud, osalenud nende elus. Ma tean, kui nutika ja põneva käitumisega on kodukanad,» selgitas Turovski. «Paraku oleme me tööstuslikes puurides võtnud neilt võimaluse väärikale elule, aga ma olen kindel, et me saame seda olukorda muuta.»​ Turovski täispikk pöördumine on üleval siin.​