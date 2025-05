Uus avastus annab lootust, et keerulised luusiirdamised võivad tulevikus asenduda loomuliku kudede taastumisega

Kui sügav hambaauk jääb ravimata, võib see levida juurteni, põhjustada tugevat põletikku ja isegi kahjustada lõualuud. Seni on selliste raskete juhtumite raviks tulnud appi võtta kirurgiline sekkumine ja sageli ka luusiirdamine. Kuid nüüd pakub Jaapani teadlaste värske avastus lootust, et tulevikus võib keha hakata ise uusi luid ja hambaaluseid kudesid taastootma.