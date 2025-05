UUS AVASTUS Hiljem kõndima õppivatel lastel on elus üks oluline eelis

Beebi esimesed sammud on iga pere jaoks eriline hetk – fotoaparaadid välguvad ja rõõmupisarad voolavad. Tavaliselt arvatakse, et kõndima õppimine sõltub treeningust, lapse valmisolekust või füüsilisest arengust. Kuid nüüd on teadlased avastanud, et lapse esimesed sammud võivad olla juba sünnist saati kirjas tema geenides.