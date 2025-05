Legendaarne lastearst Reet Raukas on ravinud mitut põlvkonda – tema vastuvõtule toovad nüüd oma lapsi need, kelle lapseea muresid ta omal ajal leevendas.

See usalduse ahel ei teki juhuslikult. Doktor Raukase lapsepõlvekodus elas koos kolm põlvkonda ning nüüd on ta ise ema ja vanaema ja tema koduseinte vahel on koos mitme põlvkonna tarkus. Homse emadepäeva eel küsin talt tema ema ja vanaema kohta.