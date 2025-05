Laboriarst selgitab: just need vereanalüüsid näitavad, kas südamega on kõik korras

Üheks südame-veresoonkonnahaiguste peamiseks riskiteguriks on tohtri sõnul kõrge LDL- ehk «halva» kolesterooli tase veres, kuna see põhjustab koos lisafaktoritega veresoonte lupjumist. Ateroskleroosi ehk veresoonte lupjumise algstaadiumis on kõrge LDL-kolesterooli tase enamasti asümptomaatiline, mis tähendab, et enamikel inimestel ei põhjusta see mingeid kaebusi.