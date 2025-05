Ema kurdab väsimuse üle? Probleem võib peituda just seal!

Väsimuse põhjuseks võib olla nii ülekoormus kui ka mõni tervisemure, mida on võimalik suhteliselt lihtsasti lahendada.

Emadel on sageli käed-jalad tööd täis ja väsimuski on siis täiesti loomulik, kuid vahel võib selle taga peituda tervisemure, mille peale on ise keeruline tulla. SYNLABi laboriarst dr Anneli Raave-Sepp selgitas, millele väsimuse ja kurnatuse korral kindlasti tähelepanu võiks pöörata.​