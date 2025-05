Õed on Eesti tervishoiu selgroog – aga neid on ikka liiga vähe

2023. aastal tegid Eesti õed:

1,44 miljonit kontaktvastuvõttu,

pea 2,5 miljonit kaugvastuvõttu ning

üle 352 000 koduvisiidi.

Foto: Tervise Arengu Instituut

Kui 2013. aastal oli õe ja patsiendi vahel keskmiselt üks kontakt aastas, siis nüüdseks on see kasvanud kolmeni. Üldiselt tehakse Eestis iga elaniku kohta keskmiselt üheksa tervishoiukontakti aastas, neist kuus arsti ja kolm õe poole.

Foto: Tervise Arengu Instituut

Statsionaarne õendusabi on kasvanud, aga ressursid on piiratud

Viimase 20 aasta jooksul on haiglaravis kasvanud iseseisva statsionaarse õendusabi osakaal – see moodustab nüüd 9% haiglaravi patsientidest ja hõivab ligi kolmandiku ravivooditest. Kuid viimase kümnendi jooksul on selle kasv aeglustunud ja jõudnud maksimaalse kasutatava ressursini.

Samas on haiglates töötavate õdede osatähtsus langenud: kümne aastaga on see vähenenud 75% → 68%.

Foto: Tervise Arengu Instituut