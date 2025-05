Kartulipuder ja hakklihakaste uues kuues: Ivari Vokk ja TAI näitavad, kuidas muuta lemmiktoidud tervislikumaks

Kas tervislik toit peab olema igav? TAI usub vastupidist. Aastatepikkune kogemus ja uuringud on näidanud, et Eesti inimesed söövad jätkuvalt liiga vähe köögivilju – poole vähem, kui oleks soovituslik. Samas on just köögi- ja puuviljade rikkal tarbimisel oluline roll südamehaiguste, vähiriski ja ülekaalulisuse ennetamisel.