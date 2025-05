Heateo jooks aitas väikese Miina sammudele hoo anda – koguti ligi 9500 eurot

​Tähtvere spordipargis startis pühapäeval 441 osalejat Heateo jooksule, mille eesmärk oli toetada väikest Miinat iseseisva kõndimisvõime saavutamisel. Ühtekokku kogunes piletitulust ja annetustest 9430 eurot, mis lisandus varasematele annetustele. Nüüdseks on Miina jaoks vajaliku 35 000 eurot maksva kõnniroboti soetamiseks vajalik summa koos.

Heateo jooksul oli kohal ka Miina ise, kes läbis raja sel korral veel kärus oma perega. Ent tulevikus võib see olla teisiti.

«Teades, kui palju Miina pingutab, ei ole sugugi välistatud, et aastate pärast näeme teda juba iseseisvalt kiirel sammul rajale suundumas,» sõnas Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi koostöö- ja kommunikatsioonijuht Liis Ehrminger. «Ilma heade inimeste abita poleks see võimalik – aitäh kõikidele, kes Miinale abikäe ulatasid.»

Lihashaiguse vastu tehnoloogia ja inimeste toetusega

Miina põeb spinaalset lihasatroofiat (SMA1) – haruldast ja rasket geneetilist haigust, mis nõrgestab lihaseid. Haiguse kulg on peatatud, kuid varajased kahjustused on jätnud jälje. Miina treenib iga päev väsimatult, et tugevdada lihasjõudu ja õppida sammuma.

Talle sobiv abivahend on spetsiaalne kõnnirobot, mis aitab treenida kõnnimustrit, parandada liikuvust ja suurendada iseseisvust. Kuna taastusravikeskustes olevad seadmed on lapse jaoks veel liiga suured, on isiklik robot vajalik koduseks kasutamiseks.

Ühine jooks, ühine heategu

Jooksu korraldasid koostöös Klubi Tartu Maraton ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond. Tegemist oli juba 11. Heateo jooksuga, mis toob igal aastal kokku sadu inimesi heade eesmärkide toetuseks.

«Miina püüdlus elus edasi pürgida on imetlusväärne. Meil on suur rõõm, et saime Klubi Tartu Maratonina sellele kaasa aidata,» ütles klubi turundusjuht Oliver Kivimäe. «Loodame ka edaspidi pakkuda tuge sellistele südamlikele ettevõtmistele ja kutsuda inimesi liikuma ja annetama.»

Iga jooksja andis panuse

Heateo jooksul ei loetud vaid kilomeetreid – iga osaleja aitas kaasa. Iga jooksja sai Mõmmiku medali, mille soetamist toetas Coop Tartu. Parimad said auhinnaks AHHAA teaduskeskuse perepiletid ja värskendust pakkus Aura maitsevesi.

Heateo jooks ei toonud rõõmu üksnes liikumisest, vaid aitas kaasa ühe väikese tüdruku suurele unistusele – astuda oma elu esimesi samme.