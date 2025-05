Osteoartroos on liigesehaigus, mis 2050. aastaks vaevab ülemaailmselt hinnanguliselt kuni miljardit inimest. Värskest Eesti geeniteadlaste osalusel valminud uuringust selgub, et paljude inimeste igapäevast toimetulekut raskendavat haigust saaks tõenäoliselt ravida sadade teiste juba kasutusel olevate ravimitega.​​

Osteoartroos hõlmab peamiselt põlve-, puusa-, labakäe- ja selgroo liigeseid ning selle tekkes on olulised nii keskkonna ja elustiili (näiteks ülekaal, madal füüsiline aktiivsus, ebatervislik toitumine) kui ka geneetilised tegurid. Seda haigust põdevaid inimesi on palju ka Eestis, mistõttu on sellest tingitud toimetulekuraskused, töövõime vähenemine ja ravi ühiskonnale suureks koormaks.