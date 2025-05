Sünnimärk või ohumärk? Kuidas ära tunda melanoomi esimesi märke.

Sünnimärgid ehk neevused on osa enamikust inimkehadest – mõnel on neid rohkem, mõnel vähem, mõned on olnud kaasas sünnist saadik, teised tekivad elu jooksul. Enamasti on need healoomulised, kuid harvadel juhtudel võib sünnimärk muutuda pahaloomuliseks nahakasvajaks, näiteks melanoomiks.