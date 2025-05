Värske uuring: seentes leiduv narkootikum leevendab levinud haigust

San Francisco ülikooli (UCSF) teadlaste juhitud esimene omataoline uuring neurodegeneratiivse haigusega patsientidel näitas, et psilotsübiin – aine, mida leidub looduslikult teatud liiki seentes – võib leevendada Parkinsoni tõve sümptomeid, mis seni on olnud raskesti ravitavad. Parkinsoni tõbi ei põhjusta ainult liikumishäireid – sagedased on ka depressioon ja ärevus, millele traditsiooniline ravi sageli ei mõju.