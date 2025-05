Me kõik särame – kuni suremise hetkeni, näitab uus uuring

Calgary Ülikooli ja Kanada riikliku teadusnõukogu teadlased on kinnitanud, et elusorganismid – sealhulgas inimesed – kiirgavad üliväikestes kogustes nähtavat valgust, mis on seotud ainevahetuse ja rakkude seisundiga. Surma järel see kiirgus kaob. Sellel avastusel on potentsiaali muuta meie arusaama elust ja selle lõppemisest.