Need inimeste ravimid on kassidele ja koertele kõige ohtlikumad

Ravimid ja toidulisandid võivad tervist oluliselt parandada, kuid valedesse kätesse sattudes võivad need olla ka väga ohtlikud. Seda, et laste kätte ravimid sattuda ei tohi, teavad paljud inimesed, kuid veidi vähem mõeldakse sellele, et ka lemmikloomad on ohus, kui nende käppade vahele sattub näiteks purk aspiriini või vitamiine.​