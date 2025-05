Tõestatud: üheksal Aafrika taimel on vähivastane toime

Kollane mombinipuu (Spondias mombin): See taim on rikas karotenoidide ja flavonoidide poolest. Seal on näiteks kvertsetiini, millel on mitu vähivastast toimet. See aine käivitab vähirakkudes apoptoosiks nimetatava enesehävitusprogrammi, pärsib vähirakkude vohamist ja vähendab oksüdatiivset stressi, mis tekib siis, kui organismis on liiga vähe antioksüdante. Viimased neutraliseerivad reaktiivseid hapnikuosakesi, mis tekkivad ainevahetuse käigus ja võivad rakke kahjustada juhul, kui neid on organismis liiga palju. Kverstitiinil on ka põletikuvastane toime ja see mõjutab vähiga seotud signaaliradu.