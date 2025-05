Kui "suts saia" teeb haigeks – elu tsöliaakiaga

Ainus ravi: range gluteenivaba dieet

Tsöliaakia ravi ei ole ravimite, vaid toidu küsimus. Ainus tõhus viis haigust kontrolli all hoida on 100% gluteenivaba dieet – see tähendab, et keelatud on mitte ainult leib, sai ja makaronid, vaid ka kõik tooted, mis võivad gluteeni sisaldada isegi väga väikeses koguses.