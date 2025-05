«Keskkonnategurite, nagu niiskuse ja äärmuslike ilmastikunähtuste muutused muudavad elupaiku ja soodustavad seente kohanemist ja levikut,» selgitas uuringu juhtivautor, Manchesteri ülikooli keskkonnamükoloog Norman van Rhijn. Ta lisas, et seeni on võrreldes viiruste ja parasiitidega küll suhteliselt vähe uuritud, kuid senised kliima soojenemisega seotud prognoosid viitavad selgelt sellele, et tulevikus on ohtlikud seened tõenäoliselt levinud enamikes maailma piirkondades.