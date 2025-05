Eestlasi kimbutav tõsine haigus jääb sageli õigel ajal diagnoosimata

Astma on hingamisteede krooniline põletikuline haigus, mis kulgeb periooditi esineva hingamisraskusega. Eestis põeb astmat 70 000 kuni 110 000 inimest, kuid arvatakse, et paljudel astmat põdevatel inimestel on haigus diagnoosimata ja seetõttu õige ravi saamata, tõdes Confido kopsuarst dr Erve Sõõru.