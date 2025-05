Skandaal Rootsis: õpilasi ei lubata pärast kehalise kasvatuse tundi duši alla

Kui varem on Rootsi lastele ikka õpetatud, et pärast kehalise kasvatuse tundi tuleb ilusti duši all käia, siis üks Kagu-Rootsis asuv vald tegi hiljuti otsuse see tegevus õpilastele sootuks ära keelata, sest väidetavalt õnnestub nii vältida vee raiskamist. See on vihale ajanud sealsete koolilaste vanemad ja kihama pannud ka Rootsi avalikkuse.​