Tuntud arsti avalik kiri: levinud kaalulangetusravim on sageli kasutu ja ohtlik

Kirja autor on tunnustatud arst ja kuulub Ameerika Ühendriikide pealinnas Washingtonis tegutsevasse arstide vastutustundliku meditsiini komiteesse (Physicians Committee for Responsible Medicine). See mittetulundusühing on seadnud endale eesmärgi seista Ameerika Ühendriikides rahvatervise eest. Tohter rõhutab kirjas, et diabeediravim semaglutiid pole alati tõhus, sel esineb tihti kõrvaltoimeid ja kaotatud kilod võivad kiiresti tagasi tulla.