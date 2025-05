Doktoritöö: noore perearsti jaoks on tähtis töö ja eraelu tasakaal

Doktoritöö autor, Laagri perearstikeskuse perearst Marta Velgan viitab uuringutele, mis on tõestanud, et hästi korraldatud esmatasand aitab ennetada kroonilisi haigusi ja enneaegset surma ning vähendada ebavajalikke tervishoiukulutusi.

«Tervise Arengu Instituudi andmetel oli 2023. aastal Eestis kokku 4772 arsti, kellest 939 olid perearstid. 2023. aastal oli Eesti perearstide keskmine vanus 56,1 aastat, kusjuures üle 65-aastaste perearstide hulk on viimasel kümnendil peaaegu kahekordistunud. Selline perearstide puudus võib ohustada kogu tervishoiusüsteemi korraldust ja toimimist,» selgitas Velgan.

Tähtis on väärt eeskujude olemasolu

Marta Velgani sõnul tõid kolme erineva uuringu tulemused esile küllaltki sarnaseid probleeme. Peremeditsiini eriala vastu huvi äratamiseks on oluline üliõpilaste varane kokkupuude peremeditsiiniga õpingute ajal ning eeskätt perearstidest eeskujude olemasolu. «Pärast seda, kui arst on valinud oma erialaks peremeditsiini, on väga tähtis pakkuda talle tuge karjääriteel püsimiseks. Paindlikud töötingimused, mis võimaldavad saavutada töö ja eraelu tasakaalu, mõjutavad nii tulevaste arstide kui juba tervishoius töötavate perearstide karjäärivalikuid.»