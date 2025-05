Bideni büroo teatel on tegemist agressiivse vähivormiga, mille Gleasoni skoor on üheksa punkti kümnest. See tähendab, et tema haigus on kaugele arenenud ja vähirakud võivad kehas kiiresti levida, teatas Cancer Research UK. Olukord ei ole Bideni büroo teatel siiski lootusetu, sest Bideni vähk on hormoonitundlik, mis tähendab, et seda võib olla võimalik ravida.