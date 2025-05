Värske uuring: telefoni kasutamine tualetis tõstab levinud haiguse riski

Nutitelefoni kasutamisel võivad olla tervisele üpriski ebameeldivad tagajärjed. Selle tulemuseni jõudsid Bostonis asuva akadeemilise meditsiinikeskuse Beth Israel Deaconess Medical Center pärast seda kui olid analüüsinud 125 patsienti, kellele oli eelnevalt tehtud koloskoopia. See on uuring, mille käigus vaadatakse inimese soolt väikese kaamera abil, et teha kindlaks, kas sellega on kõik korras.