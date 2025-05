Kui tähelepanu hajub ja rahutus kiusab: mida peaks teadma ATHst?

ATH on neuroarenguline häire, mis mõjutab 8–10 protsenti lastest.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ehk ATH (ingl k ADHD) on levinud neuroarenguline seisund, mis mõjutab miljoneid lapsi ja täiskasvanuid. Uued uuringud näitavad, et diagnoos võib tulla hilja, eriti tüdrukutel – ning selle mõju elukvaliteedile on suurem, kui seni arvatud.