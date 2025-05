Eesti mehi kimbutab sama haigus kui endist USA presidenti

Jaanuaris ametist lahkunud Ameerika Ühendriikide presidendil Joe Bidenil (82) diagnoositi hiljuti kaugelearenenud eesnäärmevähk. Bideni büroo teatel pöördus endine USA president arsti vastuvõtule urineerimisprobleemide tõttu.​ Tegemist on agressiivse vähivormiga, mille Gleasoni skoor on üheksa punkti kümnest. See tähendab, et Bideni haigus on kaugelearenenud ja vähirakud võivad kehas kiiresti levida. Hea uudis on siiski see, et Bideni vähk on tema büroo teatel hormoonitundlik.