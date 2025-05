Inglismaal hakatakse inimesi ohtliku suguhaiguse vastu vaktsineerima

Inglismaa riiklik tervishoiuteenistus NHS England hakkab riskirühmi tasuta tripperi vastu vaktsineerima, vahendab BBC. Vaktsiini tõhusus on 30–40 protsenti ja seda hakkavad tasuta saama inimesed, kellel on suur risk tripperisse haigestuda. Peamiselt on uus vaktsineerimiskampaania suunatud homo- ja biseksuaalsetele meestele, kellel on olnud mitu seksuaalpartnerit või mõni sugulisel teel leviv haigus.