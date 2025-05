Tauriini leidub loomulikult nii meie kehas kui toidus – nagu kalas ja lihas – kuid see on enim tuntud just energiajookide koostisosana. Nüüd on USA Rochesteri Ülikooli teadlased leidnud, et leukeemiarakud kasutavad aktiivselt luuüdist pärit tauriini oma kasvu kiirendamiseks.