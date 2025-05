Ajalooline läbimurre: Alzheimeri tõbe on nüüd võimalik tuvastada vereprooviga

Test, mille töötas välja Fujirebio Diagnostics, mõõdab kahe verevalgu – p-tau 181 ja Aβ42 – suhet. See näitaja on tugevas korrelatsioonis ajus moodustuvate amüloidnaastudega, mis on Alzheimeri iseloomulik tunnus. Seni oli võimalik neid näha ainult aju kuvamise või seljaajuvedeliku analüüsi kaudu.

«Alzheimeri tõbi mõjutab rohkemat arvu inimesi kui paljud teised rasked haigused, on progresseeruv ja laastav,» ütles FDA volinik Marty Makary. «Arvestades, et igal kümnendal 65-aastasel ja vanemal inimesel on Alzheimer, ning prognooside kohaselt see number 2050. aastaks kahekordistub, on sellised meditsiinilised uuendused hädavajalikud.»