Kas oled kunagi kogenud hetke, mil keeruline probleem laheneb järsku nagu välk selgest taevast? Teadlased kinnitavad nüüd, et need «ahaa!»-hetked pole pelgalt subjektiivne tunne – need jätavad ajju sügava jälje ning muudavad seda sõna otseses mõttes.