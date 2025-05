Tuntud tohter selgitab: kuidas hoida geenitesti abil ära rinnavähi teke?

Geneetiline eelsoodumus moodustab ligikaudu kolmandiku rinnavähi riskist ja seda on võimalik tuvastada geenitestide abil, selgitas vähiarst Peeter Padrik, kes on ühtlasi ka tervisetehnoloogia ettevõtte Antegenes asutaja. «Personaliseeritud vähiennetus vastavalt geneetilistele riskidele on kõige kaasaegsem viis nende sagedaste vähkide mõju vähendamiseks, mille tekkes on geneetiline eelsoodumus oluline,» selgitas Padrik.

Tohtri sõnul on osa vähke ennetuse abil isegi välditavad: «Teadusuuringud näitavad, et umbes 23 protsenti rinnavähi juhtudest oleksid ennetatavad. Selleks saab ka ise palju ära teha läbi tervisekäitumise ja riskide vähendamise.» Kui aga vähki pole võimalik vältida, siis on Padriku sõnul oluline avastada see võimalikult varakult juba enne, kui sümptomid ilmnevad, sest siis on ravi kõige tõhusam. Tema sõnul saab rinnavähi geneetilise riski jagada kolmeks: