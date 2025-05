Uus broneerimissüsteem aitab katkise hamba kiiresti asendada

Uus broneerimissüsteem on kättesaadav veebilehel implantatsioon.ee, kust on leitav ka põhjalik info hambaimplantaatide kohta. Teavituslehe ja broneerimissüsteemi loonud ProImplanti tegevjuhi Kait Karu sõnul on üks lehe eesmärke suurendada inimeste teadlikkust uuematest implantoloogia võimalustest. «Lootusetu prognoosiga hamba asendamist on valdaval osal juhtudest võimalik teostada samal visiidil kui hammas eemaldatakse, vähendades nii traumat ja parandades kliinilist tulemust. Meie peamine soov on aidata patsientidel leida hambaarstid, kes neid meetodeid oskavad ja ka kasutavad – kui kohene implantatsioon on teostatav, siis oleks mõistlik seda kindlasti kaaluda,» sõnas Karu.