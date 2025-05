Naine suri ootamatult 50 aastat peidus olnud haigusetekitaja tõttu

Veidi hullu lehma tõbe meenutava Creutzfeldti-Jakobi tõve põhjuseks on prioonid. Need on meie kehas leiduva prioonvalgu valesti kokku volditud vormid. Kui valesti kokku volditud prioon kohtub oma ohutu vastandiga, muudab ta viimase samuti enda valesti kokku volditud koopiaks. Aja jooksul koguneb kehasse üha rohkem selliseid ohtlikke, valesti kokku volditud prioone. Lõpuks kahjustavad need tõsiselt aju, põhjustades dementsust ja lõpuks ka surma.