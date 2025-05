Puugid on taas rünnakuvalmis: vaata, kuidas end kaitsta

«Puugid muutuvad aktiivseks varakevadel, kui õhutemperatuur jääb vahemikku +5 kuni +7 kraadi Celsiuse järgi,» selgitas Confido kiirkliinikute vastutav õde Loren Vahe. Eestis leidub puuke tema sõnul enim kevadel ja suvel, mil õhutemperatuur tõuseb ja niiskust on piisavalt. Kuuma ja kuiva ilmaga on puugid maapinnal peidus, sest rohututi otsas saaklooma varitsedes kuivaksid nad ära. Ka sügisel on puugid Eesti looduses aktiivsed, kuid ilmade jahedamaks muutudes nende aktiivsus väheneb.