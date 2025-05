Värske uuring: eluohtlik parasiit teeb endale inimese rakkudest «kaitseülikonna»

Ühest California ülikooli teadlaste eelretsenseerimata uurimistöös kirjeldatakse, kuidas kaitseb end inimese immuunsüsteemi eest parasiitne amööb Entamoeba histolytica. See amööb satub inimese kehasse saastunud joogi või söögiga ja põhjustab enamasti kõhulahtisust. Vahel võib see parasiit meie kehas ka tükk aega täiesti märkamatult tegutseda.

See ei tähenda siiski, et Entamoeba histolytica on täiesti ohutu. Vastupidi: kui see sattub meie vereringe kaudu näiteks maksa, võib nakatumise tagajärjeks olla tõsine haigus. Sellise nakkuse tagajärjel sureb kogu maailmas igal aastal kokku umbes 70 000 inimest.