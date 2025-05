Arsti sõnul on rinnavähk naiste seas kõige levinum pahaloomuline kasvaja: igal aastal avastatakse Eestis rinnavähk umbes 900 naisel ja haigestumiste arv näitab tõusutrendi. «Hea uudis on aga see, et kuigi rinnavähki avastatakse järjest rohkem, on sellesse suremus aasta-aastalt vähenemas, sest haiguse avastamise ja ravimise võimalused on järjest paremad,» lisas Szirko.