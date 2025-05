Kriisiabikeskustesse jõuab üha rohkem seksuaalvägivalda kogenud mehi

Tartu ülikooli kliinikumi seksuaalvägivalla kriisiabikeskus tähistab tänavu oma kümnendat tegutsemisaastat. Keskuse algatasid 2016. aastal naistearstidest vanemarst-õppejõud dr Kai Part ja dr Made Laanpere, kes on selle aja jooksul näinud pöördumiste arvu pidevat kasvu. Kliinikumi seksuaalvägivalla kriisiabikeskus on üks neljast Eestis tegutsevast keskusest. Tartu ülikooli kliinikumi ja Lääne-Tallinna keskhaigla seksuaalvägivalla kriisiabikeskused alustasid tööd 2016. aastal, Pärnu haigla keskus 2017. aastal ning Ida-Viru keskhaigla oma 2018. aastal. Viimase kümne aasta jooksul on vägistamisohvrid Eestis pöördunud kriisiabikeskustesse 1299 korral (03.04.2025 seisuga) ning igakuiselt vajab abi umbes 20–25 inimest.