Hambaarst selgitab: see levinud viga võib lõppeda kopsaka raviarvega

Meliva implantoloog-parodontoloog Laura Saksing tõdeb, et sageli jäetakse õigeaegselt tegutsemata just tagumiste hammaste puudumisel. «Kuna see välja ei paista, lükatakse ravi edasi,» rääkis ta. «Kuid tühimiku tõttu võivad hakata liikuma hoopis teised hambad. Tagumised hambad kalduda ettepoole, ülemised hambad liikuda allapoole või tekkida ebaühtlased hambavahed,» selgitas Saksing. Samuti võib tema sõnul tagumiste hammaste puudumisel kasvada koormus eeshammaste piirkonnas, mistõttu võivad need hambad rohkem suus liikuda ja oma asendit muuta. See omakorda võib tohtri sõnul lõpuks põhjustada ka esteetilisi muresid.