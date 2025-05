PAREM KUI BOTOX Uus nahahooldus: selle looma sperma pressitakse otse näonahka

Selleks loomaks on lõhe. Lõhesperma näohoolduste buum sai hoo sisse 2023. aasta augustis, kui näitlejanna Jennifer Aniston tunnistas The Wall Street Journalile antud intervjuus , et talle oli seda tehtud (kuigi ta tunnistas ka, et ta ei oska öelda, kas see midagi muutis). Aniston kinnitas seda uuesti üle aasta hiljem saates Jimmy «Kimmel Live» saates , pärast seda, kui Kim Kardashian oli samuti oma lõhesperma näohooldusest avalikult rääkinud. Eks sellised asjad on pannudki selle protseduuri vaat-et viirulikult levivaks või vähemalt arvamuse selle kohta, et selline protseduur aidata võiks.

Mis aga on siis see lõhespermaga tehtav näohooldus? Kergendus võib olla esmalt sellest teada, et see ei hõlma kala enda ejakulaadi määrimist näole. Aga kui teil on nõelakartus, siis te ei pruugi kergemalt hingata sellest teadmisest teadmisest. Spermahooldus tähendab polünukleotiidide mikrosüste otse näonahka. Polünukleotiidid ehk PN-id on DNA või RNA fragmendid. Ja siin tulebki mängu lõhe sperma; spermarakud on need, millest kõnealused polünukelotiidid pärinevad. PN-ide puhul on asi selles, et nende väidetavad regeneratiivsed omadused ei ole lihtsalt kosmeetikute ja kuulsuste turundusjama. Nende mõjul on aga igati teaduslik alus.