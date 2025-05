UUS LOOTUS Võimalik, et leiti tapva hulgiskleroosi tekkepõhjus

Mõni haigus hiilib ligi vaikselt ja uksele koputamata.

Hulgiskleroosi saladus on meditsiinile ammu peavalu valmistanud – kuid nüüd on üks jälg maha jäänud.

See viib meid sügavale soolestiku salapärasesse ökosüsteemi.

Kus elab bakter, kes võib ajju teed rajada, sõna otseses mõttes.

Pole teada, kas ta on põhjustaja või pelgalt kaasreisija.

Aga kahtluse vari on on tänaseks langenud.