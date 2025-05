Minister Joller plaanib hakata EMOst patsiente tagasi saatma – mida arvavad sellest arstid ja riigikogu liikmed?

Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on erakorralise meditsiini osakondade (EMOde) ülekoormus teada-tuntud mure. «Üheks põhjuseks on, et sinna jõuavad eri muredega inimesed, kellel tegelikult ei ole ajakriitilise meditsiiniabi järele vajadust,» tõdes ta. Ministri sõnul on umbes 60 protsenti EMO patsientidest praegu rohelise või sinise triaaži patsiendid. See tähendab, et nende elu ega tervis tegelikult ohus pole. «EMOd on mõeldud erakorraliste tervisemurede jaoks, mis võivad potentsiaalselt ohustada elu või tekitada püsiva tervisekahjustuse,» selgitas Joller. Ta rõhutas siiski, et see, et väiksemate tervisemuredega inimesed just EMOsse pöörduvad, ei ole nende süü. «Loomulikult minnakse murega sinna, kuhu saab.»