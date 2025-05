Eesti tervis 2024 Vähem sündinud lapsi, vähem surmasid

Sündimus madal, kuid vastsündinute tervis parem kui kunagi varem

Tervise Arengu Instituudi (TAI) raseduse infosüsteemi andmetel sündis 2024. aastal Eestis 9543 last – aasta varasemaga võrreldes 1226 last vähem. See on viimaste aastakümnete madalaim sündide arv. Kokku sünnitas 9404 naist, kellest enamik elas Eestis.