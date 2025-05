Tuntud kauplus ütles «ei» puurikanade munadele

Stockmann on alates sellest aastast täielikult loobunud puurikanade munade müügist. Tuntud kaubamaja teatel pooldavad seda muudatust ka paljud nende kliendid.

Stockmann: loomade heaolu ei ole ainult sõnakõlks

Stockmanni toidukategooria müügijuht Mairika Juhandi sõnas, et otsus loobuda puurikanade munadest ei olnud juhuslik, vaid loomulik samm ettevõtte väärtuste järgimisel: «Loomade heaolu on meie jaoks väga südamelähedane ning soovime pakkuda klientidele vastutustundlikke valikuid. Puurimunade müügist loobumine oli loomulik jätk sellele pühendumusele.»

Üleminek toimus Juhandi sõnul sujuvalt ning tarbijad võtsid muudatuse hästi vastu. «Meil on siiralt hea meel, et müüginumbrid on püsinud stabiilsed – see kinnitab, et tarbijad hindavad loomade heaolu ning teevad meelsasti vastutustundlikke valikuid,» rääkis ta.

Loomakaitsjad: see on oluline ja julge samm

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad peab Stockmanni otsust oluliseks verstapostiks. «Tegemist on olulise sammuga loomade heaolu suunas ning on hea meel näha tuntud kauplusi, kes asendavad puurikanade munad vabapidamissüsteemidest pärit munadega,» sõnas organisatsiooni tegevjuht Kristina Mering.

Puurikanade pidamine on aastaid olnud terava kriitika all, kuna loomadel puudub võimalus vabalt liikuda, tiibu sirutada või loomulikke käitumisviise väljendada.

Kogu sektor liigub sama suunas

Stockmann pole ainus. Ka Maxima teatas hiljuti, et nende tootevalikus pole enam puurikanade mune. Sama otsust on kaalunud ka Rimi, Prisma ja Lidl. See näitab, et üha enam kauplusekette arvestab loomade heaoluga.

Ka poliitilisel tasandil on teemaga aktiivselt tegeldud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras on saatnud valitsusele kooskõlastamiseks eelnõu, mille eesmärk on keelustada puurikanade pidamine Eestis täielikult.

Kristina Mering usub, et ühiskond on selleks valmis. «Toetus kanade puuride keelu eelnõule on erakordselt suur. Eesti inimesed hoolivad loomadest ja ootavad, et keeld ka päriselt reaalsuseks saaks,» rääkis ta.