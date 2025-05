Sinagi saad aidata Väike vapper Darii jäi vähkkasvaja tõttu ilma silmast

«See kõik algas esmalt üsna märkamatult. Möödunud aasta märtsikuus, kui mu poeg Darii oli ühe aasta ja kaheksa kuu vanune, hakkas üks tema silm korraks kõõrdi kiskuma. Alguses ei tundunud see tõsine. Mul on ka vanem laps ja teadsin, et väikestel lastel ikka võib nii juhtuda. Aga siis märkasin, et tema silma värv muutub. Pupill ei paistnud enam selline nagu varem. Vahel tundus, et ta silm justkui otsib fookust, nagu fotoaparaat, mis ei leia teravust.» Niimoodi algas Anna, väikese Darii ja nende pere lugu harvaesineva pahaloomulise kasvajaga.