Sajad hagid Pfizeri vastu: rasestumisvastane ravim võib põhjustada ajukasvajaid

2024. aasta kevadel avaldas Prantsuse ravimiameti ANSM mahuka uuringu, mis näitas, et rasestumisvastane ravim Depo-Provera võib märgatavalt tõsta ajukasvaja tekke riski. Uuringu kohaselt on naistel, kes kasutavad ravimit kauem kui aasta, umbes kuus korda suurem risk meningioomi tekkeks. See harvaesinev kasvaja on enamasti healoomuline ja areneb ajukelmes. Meningioomid on siiski ohtlikud, sest võivad kahjustada aju ja närve.