Eelmisel nädalal nimetas Maailma Terviseorganisatsioon NB.1.8.1 «jälgimise all olevaks variandiks», kuna see levib üle maailma üha kiiremini ja sellel on mõned märkimisväärsed omadused, mis eristavad seda varasematest variantidest. Mida peaksite selle uue variandi kohta teadma?