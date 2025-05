USA terviseminister süüdistab meditsiiniajakirju korruptsioonis

«Me ilmselt lõpetame artiklite avaldamise The Lancetis, New England Journal of Medicine’is, JAMAs ja teistes sarnastes väljaannetes, sest need on kõik korrumpeerunud,» ütles Kennedy teisipäeval taskuhäälingus. «Nii, et kui need ajakirjad end radikaalselt ei muuda, siis me ei luba enam NIH teadlastel seal artikleid avaldada ja loome oma ajakirjad.» NIH on lühend millega tähistatakse Ameerika Ühendriikide terviseministeeriumi alluvusse kuuluvat riiklikku terviseinstituuti (National Institute of Health), mis on maailma suurim teadusuuringute rahastaja.